Владелец двух иномарок в Карелии из-за долга привлек внимание приставов

За долг в 113 тысяч рублей приставы запретили жителю Карелии выставлять на продажу два автомобиля, сообщили в УФСС республики.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось производство в отношении местного жителя, который задолжал по кредитам на общую сумму 113 тысяч рублей.

Приставы узнали, что у должника в собственности есть два автомобиля — Volkswagen Passat и Volkswagen Transporter. На оба транспортных средства были вынесены постановления о запрете на проведение действий по регистрации и должнику вручено требование о предоставлении автомобилей для ареста имущества.

Чтобы сохранить автомобили, должник оплатил всю сумму задолженности по исполнительному производству напрямую взыскателю, который подтвердил факт оплаты.