890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Вагоны с солью для дорог Петрозаводска застряли в Медгоре 8
27.02.2022 13:59
«Из глубины веков»: семья лыжников победила в голосовании на звание фирменного знака Карелии 11
27.02.2022 16:32

Владелец двух иномарок в Карелии из-за долга привлек внимание приставов

Новости. Общество
10:58, 28 Февраля 2022
фото: © Александр Зайцев / oblgazeta.ru

Новости партнеров

За долг в 113 тысяч рублей приставы запретили жителю Карелии выставлять на продажу два автомобиля, сообщили в УФСС республики.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось производство в отношении местного жителя, который задолжал по кредитам на общую сумму 113 тысяч рублей.

Приставы узнали, что у должника в собственности есть два автомобиля — Volkswagen Passat и Volkswagen Transporter. На оба транспортных средства были вынесены постановления о запрете на проведение действий по регистрации и должнику вручено требование о предоставлении автомобилей для ареста имущества.

Чтобы сохранить автомобили, должник оплатил всю сумму задолженности по исполнительному производству напрямую взыскателю, который подтвердил факт оплаты. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»