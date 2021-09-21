Владелец Кондопожского ЦБК сообщил о последствиях пожара для производства на предприятии

Произошедший в среду пожар на Кондопожском ЦБК в Карелии не повлиял на производственную деятельность предприятия, бумагоделательная машина работает в штатном режиме.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в компании «Карелия Палп», которая является собственником комбината.

Пожар произошел на кровле здания, где расположена бумагоделательная машина, которая производит газетную бумагу. Возгорание было ликвидировано в течение получаса, после чего машина возобновила работу, пояснили в компании «Карелия Палп».

По предварительным данным, пожар произошел по вине работников подрядной организации, которые ремонтировали кровлю здания.

Как сообщалось ранее, пожар произошел 22 сентября в 15.36. На тушение были брошены 17 человек личного состава, 4 единицы техники МЧС и отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Время локализации огня составило 5 минут, полностью пожар был ликвидирован через полчаса. В результате огнем повреждена битумная кровля на площади 10 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что бумагоделательная машина № 7 была пущена в эксплуатацию в 1965 году. В декабре 2013 года ее останавливали и проводили ремонтные работы. В марте того же 2013 года буммашина № 7 после проведенного ремонта вновь была введена в работу.