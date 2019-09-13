Владелец машины в Петрозаводске поймал горе-угонщика с поличным

Хозяин транспорта застал неизвестного за соединением проводов зажигания, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин обратился в полицию с сообщением о попытке угона. Мужчина обнаружил постороннего человека в своем автомобиле.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции задержали 22-летнего подозреваемого. Выяснилось, что днем пьяный мужчина попытался угнать отечественный автомобиль на стоянке у дома.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.



Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Возбуждено уголовное дело.