Владелец предприятий в Карелии задумал построить деревянную многоэтажку в Москве

Segezha Group и Etalon Group планируют начать строительство деревянной многоэтажки в Москве летом 2021 года.

Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК и другими предприятими Карелии, совместно с девелопером Etalon Group летом 2021 года планируют начать строительство многоэтажного здания из CLT панелей в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента и руководителя дивизиона "Домостроение" Segezha Group Дмитрия Руденко.

По словам Руденко, интерес к строительству многоэтажек из CLT-панелей есть, Segezha Group работает по этому направлению и с другими девелоперами.



"К нам уже обращаются крупные игроки, которые хотят применять CLT в строительстве многоэтажных зданий. Кстати, это совсем не обязательно девелоперы-застройщики. Недавно к нам обратилось, например, одно лондонское архитектурное бюро, заказчик которого, российская компания, задумалась над строительством своего 15-этажного здания с применением CLT в центре Москвы", – отметил вице-президент группы.

Он подчеркнул, что процесс проработки такого проекта не похож на коммерческие переговоры: скорее, это работа архитекторов, инженеров и конструкторов по поиску решений с применением конструкционной древесины в строительстве.



В состав Segezha Group входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира и 6 регионах РФ.