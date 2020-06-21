890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске 1
Сегодня 12:37
В Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места
Сегодня 10:47
Туристы выловили из озера в Карелии 30-сантиметрового червя (ВИДЕО) 1
Новое
Сегодня 13:39
Жители Карелии попались на незаконной ловле 22 особей рыб (ФОТО)
Сегодня 11:50
Лиса с тремя детенышами заняла нору барсука (ФОТО) 1
21.06.2020 16:00
Путин заявил о возможном выдвижении на новый президентский срок 22
21.06.2020 16:08

Владелец предприятий в Карелии задумал построить деревянную многоэтажку в Москве

Новости. Общество
15:05, 22 Июня 2020
фото: © Segezha Group
Загрузка...

Segezha Group и Etalon Group планируют начать строительство деревянной многоэтажки в Москве летом 2021 года.

Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК и другими предприятими Карелии, совместно с девелопером Etalon Group летом 2021 года планируют начать строительство многоэтажного здания из CLT панелей в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента и руководителя дивизиона "Домостроение" Segezha Group Дмитрия Руденко.

По словам Руденко, интерес к строительству многоэтажек из CLT-панелей есть, Segezha Group работает по этому направлению и с другими девелоперами.

"К нам уже обращаются крупные игроки, которые хотят применять CLT в строительстве многоэтажных зданий. Кстати, это совсем не обязательно девелоперы-застройщики. Недавно к нам обратилось, например, одно лондонское архитектурное бюро, заказчик которого, российская компания, задумалась над строительством своего 15-этажного здания с применением CLT в центре Москвы", – отметил вице-президент группы.

Он подчеркнул, что процесс проработки такого проекта не похож на коммерческие переговоры: скорее, это работа архитекторов, инженеров и конструкторов по поиску решений с применением конструкционной древесины в строительстве.

В состав Segezha Group входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира и 6 регионах РФ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»