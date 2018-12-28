Владельца магазина в Карелии рядом с историческим зданием хотят лишить собственности

Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелии подало иск в суд с просьбой признать недействительным право собственности предпринимателя на административно-торговое здание, построенное рядом с одним из памятников истории Сортавалы.

Также управление добивается признания недействительным договора аренды на участок, где построено здание.

По словам руководителя Управления Юлии Алиповой, административно-торговое здание возведено в зоне охраны памятников истории и культуры Сортавалы.

До рассмотрения дела по существу суд запретил предпринимателю совершать любые сделки с земельным участком и построенным на нем зданием.

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