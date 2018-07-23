Владельца сельхозугодий в Костомукше ждет ведомственная проверка

На земельном участке сельскохозяйственного назначения обнаружена сорная трава и стружка – владельца земли ждет проверка, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

При проведении плановых осмотров, обследований в июле 2018 года государственным инспектором отдела организации земельного надзора Управления Россельхознадзора Карелии в Костомукшском городском округе, в районе деревне Суднозеро, на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,21 га выявлены признаки нарушения требований земельного законодательства.

Данный земельный участок с разрешенным использованием – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства более чем на 30 процентов покрыт древесно-кустарниковой растительностью естественного происхождения, а также сорными травами.

Признаки использования земельного участка для ведения крестьянского хозяйства, отсутствуют.

В отношении собственника данного земельного участка в августе 2018 года будет проведена внеплановая выездная проверка.