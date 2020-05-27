Владельцев арендованных квартир хотят обязать следить за поведением квартирантов

Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах обяжут следить за соблюдением арендаторами тишины в ночное время.

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов.

"Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время", – отмечается в тексте законопроекта.

Подпадают ли под действие документа такие звуки как плач ребенка, звук канализации и другой шум, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".