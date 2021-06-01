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Владельцев электромобилей в Карелии освободят от транспортного налога на три года

Новости. Экономика
12:34, 02 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Сейчас этой льготой в республике сможет воспользоваться лишь один человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента законопроект, который освобождает владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Правда, эту льготу губернатор предложил установить всего на три года с момента регистрации электрического транспортного средства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас в Карелии зарегистрирован лишь один электромобиль с мощностью двигателя 109 лошадиных сил. Размер выпадающих доходов карельской казны от введения новой льготы республиканские власти оценили в 3,8 тысячи рублей.  

 

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