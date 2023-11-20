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Россиянам объяснили, кто в нынешнем году заплатит налог на проценты с вкладов

Новости. Экономика
20:30, 21 Ноября 2023
фото: © jcomp / Freepik

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Граждане Росси впервые попадут под налог на проценты с депозитов.

Россияне, которые имеют банковские вклады от 1,6 млн рублей, подпадают под налог на проценты с депозитов. В этом году граждане заплатят такой сбор впервые.

Как пишет 47news со ссылкой «Известия» 21 ноября, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, какие именно вклыды попадают под налог. По его словам, «все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей». Заплатить с доходов нужно 13% до 1 декабря 2024 года, уточняет издание. Например, если гражданин заработал 150 тыс. рублей, то перечислить потребуется 19,5 тыс.

При этом учитываются срочные депозиты, накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу Центрального банка.

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