Владельцев гаражей на Октябрьском проспекте предупредили о грядущем демонтаже

Городские власти предупредили владельцев гаражей на Октябрьском проспекте об их демонтаже.

"Администрация сообщает лицам, самовольно (незаконно) установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа гаражей", - говорится в сообщении.

Планируется, что с 15 по 26 июля будет произведен демонтаж четырёх гаражей.