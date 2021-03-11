Владельцев карт "Мир" защитят от резких скачков валют

Платежная система "Мир" поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между банками.

Об этом говорится в бюллетене платежной системы "Мир", которым располагают "Известия".

Стандарт будет введен в действие 28 апреля 2021 года, подчеркивается в документе. В нем также отмечается, что сейчас при конвертации используется курс валюты, установленный непосредственно на дату расчета между банками. Это может происходить через несколько суток после проведения платежа — например, если покупка совершена в выходной или праздничный день. При резком скачке курса клиент теряет часть средств на невыгодной конвертации.

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