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Владельцев карт "Мир" защитят от резких скачков валют

Новости. Общество
09:06, 12 Марта 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Платежная система "Мир" поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между банками.

Об этом говорится в бюллетене платежной системы "Мир", которым располагают "Известия".

Стандарт будет введен в действие 28 апреля 2021 года, подчеркивается в документе. В нем также отмечается, что сейчас при конвертации используется курс валюты, установленный непосредственно на дату расчета между банками. Это может происходить через несколько суток после проведения платежа — например, если покупка совершена в выходной или праздничный день. При резком скачке курса клиент теряет часть средств на невыгодной конвертации.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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