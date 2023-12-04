Владельцы частных домов Карелии оценили преимущество топливных древесных гранул

У некоторых жителей республики пеллетные котлы стоят не только дома, но и на работе.

Пока многие частные домовладения отапливаются дровами, чаще всего, березовыми. При этом, у пеллет перед дровами есть весомые преимущества.



«По сравнению с дровами пеллеты дают тепла больше в полтора раза. В разы меньше золы, что положительно сказывается на работе оборудования, пеллетных котлов. Меньше обслуживания, чистки, меньше выбросов в атмосферу. Влажность пеллет порядка восьми процентов, у березовых дров — более 20%. Преимущество пеллетных котлов еще и в том, что они могут работать автоматически, с удаленным доступом», — рассказал нашему изданию начальник производства компании «Русский Лесной Альянс» Дмитрий Горобец.







«Пеллеты очень удобно использовать, их можно засыпать в бункер, и устройство подачи будет уже само регулировать, какой объем пеллет нужно отправить в котел для поддержания заданных параметров тепла. Не надо следить, подкидывать постоянно, как с дровами», — отметил главный технолог Соломенского лесозавода Алексей Ясин.



Еще один весомый плюс топливных древесных гранул — их стоимость.







«С пеллетами проще. Дрова нужно привезти, нарубить, человека для этого надо держать, — рассказал владелец магазина в поселке Лоухи Юрий Тимофеев. — А пеллетный котел более функциональный, два раза в сутки проверил, докинул в бункер топливо — и все. Это значительно упрощает работу. И уже физически доказано, что пеллеты дают больше тепла, чем дрова. Очень удобна новинка — малая фасовка, мешки по 15 кг. И грузить удобно, и выгружать удобно, экономнее во времени, и в средствах. Дрова — это не выход для меня. Пеллеты выгоднее».



«Раньше мы топили соляркой, но она слишком дорогая, поэтому руководство решило остановиться на пеллетах. Котел очень удобен в обслуживании, сами пеллеты удобны. В помещении тепло, работа спорится», — отметила менеджер магазина игрушек в Петрозаводске Наталья Сарафанова.



Все подробности об использовании биотоплива — читайте в нашем материале «Пеллеты как подарок карельской экономике».