Владельцы "маршруток", где нет терминалов для оплаты, должны уйти с рынка, считает глава Карелии

Если компании, которые занимаются автобусными пассажирскими перевозками в Петрозаводске, не способны установить во всех "маршрутках" терминалы для бесконтактной оплаты, то они должны прекратить деятельность.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтатке.

Он напомнил, что терминалы для оплаты должны были появиться во всех пассажирских автобусах с 1 октября. Однако не все компании выполнили это требование. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".