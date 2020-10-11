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Владельцы "маршруток", где нет терминалов для оплаты, должны уйти с рынка, считает глава Карелии

Новости. Общество
16:03, 12 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Если компании, которые занимаются автобусными пассажирскими перевозками в Петрозаводске, не способны установить во всех "маршрутках" терминалы для бесконтактной оплаты, то они должны прекратить деятельность.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтатке.

Он напомнил, что терминалы для оплаты должны были появиться во всех пассажирских автобусах с 1 октября. Однако не все компании выполнили это требование.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-12 17:04:33
новый передел рынка перевозчиков ? Не удивлюсь,если очредной пристав возглавит ..это
кир
2020-10-12 17:15:13
Off, где голосование? Не с того начал после больнички. Сначала про неправильное голосование, потом обо всем. :)
Os
2020-10-12 16:33:03
Уйдут то они уйдут, нонадо срочно новых привлекать перевозчиков можно даже общероссийских. Транспорта мало стало, забивается под завязку без соблюдения социальной дистанции и сверх разрешенного числа пассажиров в салоне.
кир
2020-10-12 16:31:09
Давно пора. Ещё квартиры сдают безнаказанно. Клондайк.
Гость
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