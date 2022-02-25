Владельцы остановленного хлебозавода в Карелии намерены его продать

В Карелии прекращает работу предприятие «Питкярантский хлеб»: владельцы намерены избавиться от актива из-за потери рентабельности.

Собственники компании «Питкярантский хлеб» приняли решение о прекращении производственной деятельности. Они рассматривают возможность продать имущественный комплекс. Владельцы объясняют свои действия потерей рентабельности предприятия в связи со сложившейся конкуренцией в районе и повышением затрат на производство продукции. Об этом информирует Минсельхоз Карелии в соцсети.

Правительство Карелии не планирует выкупать имущественный комплекс предприятия «Питкярантский хлеб». Власти намерены искать нового инвестора.

«Правительство Республики Карелия совместно с АО „Корпорация развития Республики Карелия“ займется поиском инвестора, заинтересованного в возобновлении профильной деятельности на площадке Питкярантского хлебозавода. Потенциальному инвестору будет предложен для рассмотрения ряд существующих мер государственной поддержки, направленных на развитие хлебопекарного производства», — говорится в сообщении министерства.

Администрация Питкярантского района совместно с управлением труда и занятости и Агентством занятости населения организует работу с остающимися без работы сотрудниками компании «Питкярантский хлеб» по возможным вариантам трудоустройства.

По информации Минсельхоза, в 2021 году предприятие «Питкярантский хлеб» получило государственную поддержку на компенсацию затрат на реализацию произведённых хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (324 тыс. руб.) и на компенсацию затрат по приобретению топлива (600 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что компания «Питкярантский хлеб» приостановила свою деятельность, столкнувшись с финансовыми проблемами. Прокуратура организовала приём трудового коллектива ООО «Питкярантский хлеб». Цель приема — обеспечить соблюдение трудовых прав работников хлебозавода.