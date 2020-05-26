"Владельцы торговых центров не самые бедные": бизнесу нужна помощь в отношениях с арендодателями

Известный в Карелии бизнесмен Александр Лукьянов предложил властям вмешаться во отношения владельцев торговых центров и их арендаторов, чтобы арендная плата резко не выросла после снятия ограничений.

Такое предложение Лукьянов высказал во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Почему мы не можем на нашем уровне какими-то управленческими решениями стимулировать так, чтобы не только государство помогало предпринимателям, а, чтобы мы здесь внутри не рвали друг друга как волки? Всем тяжело, и я думаю, что владельцы торговых центров точно не самые бедные люди, покрепче стоят на ногах. А вот тот средний класс с магазинчиками по 100 по 200 метров…чтобы они выжили", - сказал предприниматель. Что ему ответил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".