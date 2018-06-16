Владимир Кузьмин объявил о разводе с молодой женой

Певец Владимир Кузьмин и его жена Екатерина официально объявили о разводе. Причин, почему распался их брак, экс-супруги не называют.

"С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, — рассказал певец. — Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием".

Между экс-супругами 27 лет разницы. Владимир и Екатерина влюбились друг в друга летом 2000 года: они встретились на пляже в Анапе, где Екатерина отдыхала вместе с родителями. Кузьмин пригласил всё семейство на свой концерт, где под присмотром родителей и начался роман. Вскоре Катя вернулась домой, в Елабугу, но уже через неделю она прилетела в Москву.

С тех пор они были неразлучны. "Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное — примерно на десятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня не получится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому. Мне захотелось нормальных, глубоких отношений", — говорил Кузьмин.

"Мы всё делаем вместе. Читаем одни и те же книги, смотрим одни и те же фильмы, вместе отдыхаем, занимаемся хозяйством, даже на гастроли ездим вместе... Мы оба хорошо понимаем, что любовь — это колоссальный труд, что сохранить её можно, только постоянно заботясь друг о друге. В Кате есть всё, что нужно любящему мужчине, — она страстная, нежная! Единственный недостаток — очень ревнивая. Но я тоже ревнивый, и мы в этом сходимся", — рассказывал Кузьмин около пяти лет назад.

Ходили слухи, что однажды их брак чуть не разрушился именно из-за ревности Кузьмина. Увы, на этот раз, что бы ни являлось причиной их расставания, решение Владимира и Екатерины окончательное, сообщает "Лайф".