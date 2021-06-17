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Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
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Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»

Новости. Политика
12:05, 18 Июня 2021
фото: © партия «Новые люди»

Известный в Петрозаводске общественник Владимир Кванин идет в политику, чтобы решать острейшие для Карелии вопросы, в том числе связанные с экологией.

Он объездил всю Карелию, составил карту с обозначением крупнейших мусорных свалок региона и занимается проблемой утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. В Карелии строится  единственный в республике перерабатывающий комплекс.

От экологии зависит здоровье наших жителей. В регионе объявлена мусорная реформа, но пока глобальных перемен не видно. Поэтому активисты партии «Новые люди» регулярно проводят акции по сбору и вывозу старых шин с улиц Петрозаводска. Горожане теперь оставляют нам сообщения в соцсетях с указанием новых точек, где еще нужно разобрать свалки покрышек. Для Петрозаводска это большая экологическая проблема сегодня. 

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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юнипер95
2021-06-18 12:49:33
рвутся к теплому креслу.
Ради пиара готовы Родину недорого
Вася
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