Известный в Петрозаводске общественник Владимир Кванин идет в политику, чтобы решать острейшие для Карелии вопросы, в том числе связанные с экологией.

Он объездил всю Карелию, составил карту с обозначением крупнейших мусорных свалок региона и занимается проблемой утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. В Карелии строится единственный в республике перерабатывающий комплекс.

От экологии зависит здоровье наших жителей. В регионе объявлена мусорная реформа, но пока глобальных перемен не видно. Поэтому активисты партии «Новые люди» регулярно проводят акции по сбору и вывозу старых шин с улиц Петрозаводска. Горожане теперь оставляют нам сообщения в соцсетях с указанием новых точек, где еще нужно разобрать свалки покрышек. Для Петрозаводска это большая экологическая проблема сегодня.

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