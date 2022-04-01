Владимир Любарский: «Объективно оценить мою работу могут только горожане»

Глава Петрозаводска рассказал об итогах своего первого года работы и планах по развитию города.

В последний день марта глава Петрозаводска Владимир Любарский отчитался перед депутатами Петросовета за свой первый год работы в администрации города. Большинство парламентариев признало эту работу удовлетворительной. Поддержал мэра города и присутствующий на сессии горсовета глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что у города с республикой сложились хорошие партнерские взаимоотношения, что немаловажно для эффективной работы власти на любом уровне.

«Я не берусь сам себя оценивать. Это неправильно. Объективно оценить работу может только кто другой. Пускай оценивают горожане. Я могу лишь сказать, что год был непростой. Но с точки зрения опыта и понимания, верной ли дорогой мы идем, правильные ли выводы мы делаем, год был очень полезным. При всей сложности существования в рамках института открытости (ежедневно только ко мне в «личку» Вконтакте приходит до 140 сообщений!) я считаю, что мы приняли правильное решение. Люди часто подсказывают, как решить ту или проблему. Поэтому никакого уныния не испытываю. Надеюсь на помощь республики и петрозаводчан. Вместе мы сможем сделать очень многое для развития нашего города», - сказал глава Петрозаводска.

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