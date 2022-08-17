Владимир Любарский в прямом эфире ответит на вопросы о строительстве новой набережной в Петрозаводске

В рамках проекта «Объясняет ЦУР» глава Петрозаводска расскажет о том, как будет меняться Онежская набережная.
Кто предложил продлить Онежскую набережную в Петрозаводске? С какими трудностями придется столкнуться, чтобы создать единую прогулочную зону? Какой видят обновленную набережную жители карельской столицы? На эти и другие вопросы в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» 25 августа ответит глава администрации Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.
Вопросы можно задать уже сейчас в группе «Республика Карелия» «Вконтакте» или в «Одноклассниках», а также в паблике Центра управления регионом республики Карелия.
Там же пройдет трансляция. Начало в 18:20.
«Объясняет ЦУР» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.
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