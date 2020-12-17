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Владимир Путин не сможет посещать Олимпиады и чемпионаты мира в течение двух лет

Новости. Общество
21:30, 18 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
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Спортивный арбитражный суд CAS ввел запрет на посещение Чемпионата мира, Олимпийских и Паралимпийских игр президенту России Владимиру Путину и еще ряду российских чиновников в качестве наказания за внесение изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Согласно разосланному в WADA и РУСАДА решению запрет продлится до конца 2022 года.

Запрет на посещение крупных спортивных форумов касается всех высших чиновников страны: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Государственной думы и главы государства, пишет "Газета.Ру".

В то же время чиновник, подпадающий под запрет, все же может посетить турнир, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны-организатора соревнования, а также если он является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).

Стоит отметить, что запрет CAS не распространяется на атлетов и членов их команд.

Ранее Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA в споре с РУСАДА. Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.

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Комментарии

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бюджет
2020-12-18 22:07:39
А к счетику за бугром он сможет добраться?
Off
2020-12-18 21:51:24
Вот и первая санкция подоспела Лучезарному ..
nae
2020-12-18 21:48:33
Интересно, и что же они будут делать, если Путин решит там оказаться? Наряд полиции вызовут? Или отряд гвардейцев?
Гость
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