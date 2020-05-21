Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ

Президент России предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня.

Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести ЕГЭ в конце июня, пишут "Известия".

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", – сказал глава государства.

По его словам, несмотря на все проблемы, экзамен за прошедшие годы "стал эффективным механизмом объективной оценки знаний".

В ходе совещания президент также поручил в начале следующего учебного года провести контрольную проверку знаний, полученных учащимися в текущем году.

Ученикам, которые не собираются идти в вуз, оценки в аттестат будут выставлены по итогам года.

Ранее сообщалось, что выпускные экзамены в девятых классах решено отменить.