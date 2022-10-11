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Владимир Путин вручил Герою России Илье Сизову из Карелии «Золотую Звезду» (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:47, 09 Декабря 2022
фото: кадр из видео

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Петрозаводчанин, подполковник ВСК РФ, летчик-истребитель Илья Сизов, сбивший 12 летательных аппаратов противника в ходе СВО, стал участником торжественной церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.

В минувший четверг, 8 декабря, в преддверии Дня героев Отечества в Кремле прошла торжественная церемония вручения медалей «Золотая Звезда». В мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и георгиевские кавалеры. Среди них был и житель Карелии — подполковник ВСК РФ, летчик-истребитель Илья Сизов. Звания Героя России Илья Сизов был удостоен за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

«Сегодня мы отдаем дань уважения героям Отечества. Люди разных эпох, времен, судеб и характеров, все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки — ратные, трудовые, гражданские — во имя Родины, во имя наших людей», — сказал на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» президент Владимир Путин.

Илья Сизов — самый результативный летчик-истребитель спецоперации, на его счету 12 сбитых воздушных целей, а также два зенитно-ракетных комплекса БУК-М1. Сам он не раз был атакован средствами ПВО противника. Об этом герой рассказал в интервью корреспонденту «Известий», вышедшему в эфире Ren.tv.

«Представлен был к званию Героя РФ после уничтожения вертолета Ми-14. Я был захвачен средствами ПВО противника, выполнял маневры. Все было на предельных режимах, на форсажных режимах работы двигателя, на предельно малой высоте», — рассказал Герой России подполковник Илья Сизов.

Напомним, в Петрозаводске нарисовали портрет Героя России Сизова на стене его родной школы.

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