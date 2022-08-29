В Петрозаводске нарисовали портрет Героя России на стене его родной школы (ФОТО)

Портрет летчика Ильи Сизова нарисовали на стене лицея № 1 в Петрозаводске.

Фото портрета Героя России на стене его родной школы было опубликовано в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».

Илье Сизову, уроженцу Петрозаводска, в этом году было присвоено звание Героя России за грамотные действия во время спецоперации. Детство будущего летчика-истребителя прошло в Петрозаводске, тут же он учился в школе № 45, которая теперь стала лицеем № 1.

Как уточнили в паблике, его портрет изобразил Вячеслав Антипов, с которым они учились в параллельных классах.