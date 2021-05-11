Владимир Виноградов: «Жители Петрозаводска – хозяева в городе и выбирают, как нам жить дальше»

Голосование за проекты благоустройства территорий Петрозаводска набирает обороты – свое мнение высказали уже более 12 тыс. жителей города.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» представлено 27 объектов в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже. Из них необходимо выбрать 14.

Среди этих объектов в Петрозаводске заявлены Калининская аллея (улица Калинина у дома № 57) и Якорный парк на улице Ригачина.

В Петрозаводске должно быть комфортно жить и пожилым людям, и молодым семьям считает куратор объекта «Калининская аллея», представитель компании «Баренц-Групп» Дмитрий Ивасько.



© Сергей Петров

«Петрозаводск должен быть городом, комфортным для проживания. Он был таким в советские годы и надо восстанавливать этот имидж. У людей должен быть одинаковый уровень комфорта, что в исторических кварталах, что в новых жилых застройках. Калининская аллея всем им очень нужна. Для того, чтобы у нас был такой симпатичный и очень нужный уголок отдыха мы должны отстоять его на голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Тут все зависит только от нас», - сказал Дмитрий Ивасько.

Известный в Петрозаводске тренер Владимир Виноградов непосредственно курирует объект «Якорный парк» на улице Ригачина.

«Эти объекты должны вписываться в общую концепцию развития столицы Карелии. То есть, мы не просто голосуем за «точечные объекты», мы голосуем за весь Петрозаводск. Это, на самом деле, очень важно. Только наши горожане помогут власти понять, как формировать комфортную среду. Поскольку они в городе хозяева, они выбирают, как всем нам жить дальше», - считает Владимир Виноградов.

Куратор обоих проектов - генерал-майор Сергей Шугаев, более 30-ти лет отдавший службе в МЧС, считает, что для жителей города важна безопасность.



© Сергей Петров

«Есть две важные вещи, которые должны присутствовать в каждом городе обязательно, в том числе и в Петрозаводске: комфорт для его жителей и безопасность. То, что есть такой федеральный проект, позволяющий самим петрозаводчанам выбирать объекты комфортной среды – это замечательно! Поэтому у меня большая просьба к каждому, кто проживает рядом с этими заявленными в федеральном проекте объектами: активнее включайтесь в голосование. Если мы победим, то приложу все усилия для скорейшей реализации наших идей. Это поможет развитию не только отдельных районов, но и всего города. Не стоит забывать, что мы – петрозаводчане – одна большая семья», - отметил генерал.

Голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая.

Для голосования необходимо зайти на платформу za.gorodsreda.ru и выбрать свое муниципальное образование. Там высветится список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании. Необходимо выбирать объект и нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Перед окончательным выбором можно изучить объект и посмотреть другие проекты, возвращаясь на шаг назад. После того как решение будет принято, надо выбрать опцию «Голосовать за объект». Там появится форма регистрации, для которой необходимо получить подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг». Когда все формальности будут завершены, останется только проголосовать.