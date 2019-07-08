"Власть готова идти на новое ужесточение правил"

Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут.

Накануне начала избирательной кампании почти в половине российских регионов (Карелия здесь выступает временным исключением, в Единый день голосования-2019 в республике выборы не будут носить массовый характер) снова и снова инициируются дискуссии о стратегии и тактике демократического транзита. Его контуры пока совершенно не очевидны, но это не означает, что на дебаты, например, о выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут уже через два года, наложен абсолютный бан. На фоне социального недовольства, запроса на новые лица, падения рейтинга президента и партии власти разговоры о контурах политического будущего практически неизбежны.

Похоже, для упрочения власти над страной власть готова продолжать идти на новое ужесточение правил (даже пессимистам ещё недавно было трудно представить вступившие в действие законы о суверенном Интернете и об уголовной ответственности за критику действий властей), активизацию разросшегося репрессивного аппарата, некоторые перестановки лиц в системе управления и дальнейшее ограничение даже имитационных демократических процедур.

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