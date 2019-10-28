"Власть пытается решить проблему падающей популярности "Единой России" исключительно тактическими методами"

Изменение пропорции, применяемой в избирательной системе, несет риски для всех участников выборов, считает политолог Олег Реут.

"Как известно, из-за падения рейтингов "Единой России" президентская администрация летом решила протестировать вариант отхода от партийности на выборах. Больше чем в трети регионов, где в сентябрьский Единый день голосования-2019 прошли выборы депутатов заксобраний, была увеличена доля одномандатников, которые при этом часто участвовали в кампаниях в качестве самовыдвиженцев. Таким образом нынешняя власть пытается решить проблему падающей популярности исключительно тактическими методами и даже готова идти на уничтожение собственной политической инфраструктуры, одновременно нанося существенный вред и всем остальным системным партийным проектам. При этом политика переводится в личностную плоскость и переключается на локальную проблематику, перенаправляя основные вопросы и недовольство населения на самый верх, - отмечает политолог Олег Реут.- Сентябрьские выборы прошли, и вот на прошлой неделе заинтересованной публике была представлена Аналитическая записка "Выборы в Госдуму-2021 с преобладанием одномандатных округов: каким может быть региональный срез при схеме 25:75 в пользу одномандатников?", подготовленная Фондом ИСЭПИ.

В своём завершающем тезисе авторы Аналитической записки косвенно указывают на наш регион. Федеральная кампания 2021 года будет характеризоваться большим количеством совмещённых выборов и задач по "сшивке" кампаний разного уровня. Одновременно с Госдумой будут избираться депутаты заксобраний в 39 регионах (в том числе, в Республике Карелия), интенсивность борьбы на этом уровне выборов будет влиять на ход кампаний в округах в Госдуму.



В зависимости от ситуации в регионе это может оказаться предпосылкой к усилению конкурентности на выборах обоих уровней и рискам сквозного "опрокидывающего" голосования, как случилось в 2019 году в Хабаровском крае. Особенно если оппозиция сформирует сильные команды одномандатников в заксобрание, чьи кампании будут усиливать кампанию партийного одномандатника в Госдуму, и наоборот".

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