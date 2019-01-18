Власти будут помогать бизнесменам

Российское правительство утвердило план мероприятий по улучшению делового климата.

Правительство страны утвердило первый пакет инициатив в рамках проекта "Трансформация делового климата". Об этом информирует РБК со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Глава министерства Максим Орешкин заявил, что включенные в пакет инициатив меры направлены на снятие ряда ограничений для бизнеса и должны устранить противоречащие друг другу требования законодательства.

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