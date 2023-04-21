Власти через суд лишили мужчину в Карелии аварийного жилья

В Суоярвском муниципальном округе суд постановил передать аварийное жилье местным властям.

В Суоярвский районный суд обратилась администрация округа, чтобы принудить местного жителя передать чиновникам дилое помещение в райцентре на улице Идрисова.



В суде установили, что между администрацией и ответчиком было заключено соглашение об изъятии земельного участка и расположенной на нем недвижимости для нужд города Суоярви.



В соглашении местный житель обязался передать местным властям принадлежащую ему квартиру в доме, который признали аварийным и подлежащим сносу.



В судебном заседании представитель истца пояснила, что на день рассмотрения иска ключи от квартиры ответчик не передал.



В судебное заседание он не явился, доказательств в свою пользу не предоставил, из выписки ЕГРН следует, что право собственности ответчика на жилое помещение прекращено.



Суд обязал ответчика в течении 10 дней с момента вступления решения в законную силу передать администрации Суоярвского муниципального округа спорное жилое помещение.



Решение в законную силу не вступило, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.