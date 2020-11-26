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Власти досрочно выплатят часть компенсаций жильцам аварийных домов в Карелии

Новости. Общество
06:40, 27 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Министерство строительства Карелии планирует обеспечить досрочные выплаты компенсаций за аварийное жилье семьям, которые выбрали такой вариант по программе расселения.

Об этом сообщил на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, средства поступят из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Уже принято решение о направлении досрочном 120 млн рублей на цели расселения. Ожидаем поступление данных средств в республику уже в начале недели, и направим их на выплату компенсаций в Суоярви, где значительное число граждан ждут получения компенсаций", - сказал Россыпнов.

По его словам, число желающих получить деньги за свои аварийные квартиры растет "по экспоненте". В прежние годы жильцы аварийных домов предпочитали получать новые квартиры или квартиры на вторичном рынке, построенные или приобретенные по программе расселения.

По мнению Россыпнова, популярность компенсаций выросла в связи с тем, что ее размер почти сравнялся со средней стоимостью жилья в Карелии. Компенсации рассчитываются исходя из суммы 29 тыс. рублей за кв метр, а средняя рыночная стоимость жилья составляет сейчас около 30 тыс. рублей за кв. метр, пояснил министр.

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