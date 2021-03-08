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Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам

Новости. Общество
12:25, 09 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В большинстве финских регионов начался трехнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Власти Финляндии готовы ввести жесткие карантинные меры, если в стране будет расти заболеваемость коронавирусной инфекции. Как сообщило Yle, в финском правительстве обсуждается законопроект, предусматривающий введение ограничений на передвижение граждан. В частности, финны смогут выходить из дома только по одному или с членами своей семьи. Кроме того, необходимыми причинам для этого станут лишь работа, учеба или посещение продовольственного магазина и аптеки.

Накануне в большинстве финских регионов начался трехнедельный локдаун. Старшие классы школ, гимназии и профтехучилища переведены на удаленное обучение, закрыты рестораны и общественные помещения, за исключением тех, которые рассчитаны максимум на десять человек.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-09 13:48:37
Я просто в шоке. Сначала хотела срочно бежать к местечковым думающим людям со светлыми лицами, но потом подумала, что в случае чего они меня точно с собой не возьмут к своим деткам в эуропэйские страны. Плюнула на них и не пошла.
Off
2021-03-09 14:03:15
наташка, социопат. Ты деток сам родил ? :)
Leopol'd
2021-03-09 13:21:51
В это время в РФ, небывалыми темпами, в ожидании выборов, уменьшается заболеваемость. Ура, товарищи!
ромео
2021-03-09 13:20:00
ахаха..... Где же ваша хваленая медицина и прививки?

Старик Джо еще не отправил помощь?
Может хоть Слабунова и Ульянов скинуться и помогут?
Ведь тяжело же там
театральный критик
2021-03-09 13:00:44
Путин должен уйти :)
театральный критик
2021-03-09 12:44:39
Хваленая западная демократия во всей красе :)
David .
2021-03-09 13:03:42
театральный критик, выпускай ватного эксперда. :) Давай про оккупантов соплю задвинь!
Off
2021-03-09 12:56:46
театральный критик, сегодня , в Карелии погибли люди от ковида. Ковид не разбирается насколько ты педриот. Он косит всех . Его даже бункерный боится.
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