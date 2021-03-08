Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам

В большинстве финских регионов начался трехнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Власти Финляндии готовы ввести жесткие карантинные меры, если в стране будет расти заболеваемость коронавирусной инфекции. Как сообщило Yle, в финском правительстве обсуждается законопроект, предусматривающий введение ограничений на передвижение граждан. В частности, финны смогут выходить из дома только по одному или с членами своей семьи. Кроме того, необходимыми причинам для этого станут лишь работа, учеба или посещение продовольственного магазина и аптеки.

Накануне в большинстве финских регионов начался трехнедельный локдаун. Старшие классы школ, гимназии и профтехучилища переведены на удаленное обучение, закрыты рестораны и общественные помещения, за исключением тех, которые рассчитаны максимум на десять человек.