Власти города трудолюбивых людей поздравили всех с Днем весны и труда

Поздравление главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник и председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука опубликовали на сайте администрации.

Уважаемые петрозаводчане! От всей души поздравляем вас с одним из самых светлых дней в нашем календаре – Праздником весны и труда.

К первому мая в нашей стране особое отношение. Не так давно это был один из главных государственных праздников.

Сохраняется его значение и сегодня: в этот день вся Россия чествует людей, чей труд приносит обществу процветание.

Петрозаводск всегда был городом трудолюбивых людей. С самого ее основания в будущей столице Карелии жили люди, для которых работа была не просто необходимым условием выживания в суровом северном краю, но и настоящим смыслом жизни.

Именно эти люди заложили завод, давший начало современному Петрозаводску. Именно они строили здесь фабрики и жилые дома, возводили культурные и образовательные учреждения, делали наш город таким, каким мы его знаем. Мы – жители современного Петрозаводска – продолжаем труд наших славных предшественников.

Хочется пожелать всем петрозаводчанам, чтобы работа всегда приносила им удовольствие, а жизнь состояла из по-весеннему теплых и радостных дней. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых свершений!

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник,

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук