Власти готовы разрешить бизнесу регистрацию без юрадреса и офиса

Правительство одобрило идею регистрации бизнеса без юридического адреса. Одновременно планируется разрешить регистрацию фирм без физического офиса.

"Обсуждается следующая инициатива: не нужно платить пошлину за регистрацию, такую как сейчас, предприятиям, не нужно платить за юридический адрес кому-то, потому что можно будет в банке как минимум с государственным участием получить электронный адрес, также банкам предложено сформировать пакеты "Бизнес за ноль" по примеру Сбербанка, чтобы для начинающего бизнеса была минимальная цена расчетно-кассового обслуживания и транзакций", — заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, чьи слова цитирует RNS.

Он добавил, что "у правительства нет возражений".

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