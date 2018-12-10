Власти инициируют проверку "Карелэнергоресурса" после остановки котельных в Лоухском районе

Котельные в Лоухском районе работают в штатном режиме, заявили в Минстрое.

Напомним, 6 декабря в поселках Лоухи и Чупа из-за нехватки топлива отсановили работу котельные, район ввели режим ЧС.

Как сообщили в Минстрое, по факту срыва поставок топлива будет проведена проверка теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс".

Для обеспечения нормативного запаса топлива из резервного фонда Правительства республики району оказана финансовая помощь – выделено 9 млн 200 тысяч рублей.

"Оперативно, в пятницу, администрация Лоухского района заключила договоры на поставку мазута и угля. Топливо начало поступать, и сегодня котельные работают в штатном режиме, - заявил Олег Ермолаев. - Режим ЧС будет снят, как только будет обеспечен неснижаемый запас топлива на всех котельных".

Снижение параметров теплоснабжения произошло из-за срывов поставок топлива. По этому факту, отметил министр, он уже дал поручение провести проверку теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс".

Как рассказал Олег Ермолаев, в целом по республике ситуация с отопительным сезоном штатная, находится на контроле Минстроя, постоянно проводится мониторинг, в первую очередь отслеживаются запасы топлива.

"В республике 37 ресурсоснабжающих организаций. На особом внимании – северные районы республики, которые обслуживает компания "Карелэнергоресурс". Ежедневно в 7 часов утра этот вопрос рассматривается на совещаниях с участием Минстроя и МЧС. Сегодня будет обсуждаться на комиссии по чрезвычайным ситуациям, - сообщил министр.