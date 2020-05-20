Власти Карелии будут проверять СМИ и Сети на фейки о коронавирусе

В администрации главы республики будут мониторить СМИ и Интернет по вопросам распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Артур Парфенчиков. В связи с угрозой распространения на территории Карелии новой коронавирусной инфекции администрации главы республики предписано обеспечить мониторинг публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Организовать такой мониторинг рекомендовано и органам местного самоуправления районов и городских округов.

Под проверку на фейки о коронавирусе попадут как публикации в СМИ, так и все сообщения в Сети.

Напомним, с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Введено наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности. Такие деяния наказываются штрафом на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Наказание в виде лишения свободы до 3-х лет можно получить, если распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью человека, до 5 лет колонии, если данная информация повлекла смерть человека.