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Власти Карелии будут проверять СМИ и Сети на фейки о коронавирусе

Новости. Общество
10:50, 21 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В администрации главы республики будут мониторить СМИ и Интернет по вопросам распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Артур Парфенчиков. В связи с угрозой распространения на территории Карелии новой коронавирусной инфекции администрации главы республики предписано обеспечить мониторинг публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Организовать такой мониторинг рекомендовано и органам местного самоуправления районов и городских округов.

Под проверку на фейки о коронавирусе попадут как публикации в СМИ, так и все сообщения в Сети.

Напомним, с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Введено наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности. Такие деяния наказываются штрафом на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Наказание в виде лишения свободы до 3-х лет можно получить, если распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью человека, до 5 лет колонии, если данная информация повлекла смерть человека.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-21 11:27:25
Да у нас все новости о коронавирусе можно отнести к фейковым!
новый
2020-05-21 11:14:42
Полностью одобряю. Пора уже прищемить хвост всякой блогерной шелупони типа местечкового театрального критика.
Изя
2020-05-21 11:22:09
ку ку
Изя
2020-05-21 11:06:11
Новый , добился своего , начинай действовать . как раз в курсе кто чего здесь и в СМИ пишет и пишет ли кто то , кроме тебя , вообще . :)
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