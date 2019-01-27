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Новости. Экономика
12:55, 27 Января 2019
фото: ТАСС / Николай Галкин

Власти Карелии "чудесным образом" хотят получить более миллиарда рублей

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Александр Чепик утвердил план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета республики. По расчетам карельских чиновников, реализация этого плана позволит привлечь в региональную казну более миллиарда рублей.

После новогодних каникул утвержденный документ появился на официальном сайте республиканского министерства финансов, но если ознакомиться с запланированными мероприятиями и целевыми показателями, которые предполагается достичь, невольно возникает вопрос, откуда появились эти цифры. 

Самый существенный эффект и, как следствие, самые значительные поступления дополнительных доходов в бюджет – 620 миллионов рублей!  – правительство Карелии планирует получить от ...  "повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками республики". Интересно, что повышать "эффективность этого взаимодействия" республиканские власти собираются с помощью ... мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков. Иными словами, можно вот так просто взять и "намониторить" в бюджет ни много, ни мало 620 миллионов рублей! Чем не "экономическое чудо", о котором уже давно мечтают в Карелии?

Полный текст об "экономическом чуде" и плане властей Карелии можно прочесть здесь

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-01-27 14:54:38
Предлагаю Чепику взыскать с виновных,согласовавших и построивших дом в Кондопоге, который разваливается через 2 года после постройки. А это траты бюджета под 40 миллионов. До сих пор жильцам съемныеквартиры бюджет оплачивает.
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