Власти Карелии допускают увольнения работников из-за санкций и подготовили меры поддержки

Западные санкции пока не привели к остановке предприятий и сокращениям работников в Карелии, но власти уже подготовили меры поддержки рынка труда.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

«Сейчас строить какие-то прогнозы еще рано. Еще не так много времени прошло. Но уже нужно, и это делается, прорабатывать меры поддержки рынка труда на случай, если все-таки работники будут уволены», — сказала Фролова.

По ее словам, региональные меры поддержки предусматривают содействие трудоустройству, переобучение работников, организацию временных работ и помощь безработным в создании собственного бизнеса. На эти цели из республиканского бюджета выделено 170 млн рублей.

Кроме того, 136 млн рублей Карелия получит из федерального бюджета на организацию профессионального переобучения, общественных работ и временной занятости для тех, работников, которых будут отправлять в простой или неоплачиваемые отпуска.

«Мы даем работодателю такую возможность — пока он занимается сохранением своего производства, мы сохраняем занятость работников и компенсируем затраты на заработную плату. А работники могут заниматься какими-то непрофильными видами деятельности — можно убирать цеха, территории, заниматься приведением в порядок архивов и так далее. С тем, чтобы, когда деятельность предприятия стабилизируется, они бы могли вернуться к своим обязанностям, и коллектив был бы сохранен», — пояснила руководитель Управления.