Власти Карелии думают, как мотивировать людей разделять мусор

Внедрение в Карелии с первого января 2019 года системы раздельного сбора пластиковых и других отходов неизбежно столкнется с сопротивлением населения, поэтому власти республики думают над тем, как мотивировать жителей.

В Минстрое обсуждают, как материально заинтересовать население. Один из вариантов – снизить норму производства мусора для тех граждан, которые будут отделять пластик от других отходов. От этого норматива зависит размер платы за вывоз мусора.

В программу раздельного сбора мусора заложено финансирование на просветительскую работу с населением. Планируется использовать опыт соседней Финляндии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".