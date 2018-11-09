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Новости. Общество
15:33, 09 Ноября 2018
фото: commons.wikimedia.org / Stolbovsky

Власти Карелии думают, как мотивировать людей разделять мусор

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Внедрение в Карелии с первого января 2019 года системы раздельного сбора пластиковых и других отходов неизбежно столкнется с сопротивлением населения, поэтому власти республики думают над тем, как мотивировать жителей.

В Минстрое обсуждают, как материально заинтересовать население. Один из вариантов – снизить норму производства мусора для тех граждан, которые будут отделять пластик от других отходов. От этого норматива зависит размер платы за вывоз мусора.

В программу раздельного сбора мусора заложено финансирование на просветительскую работу с населением. Планируется использовать опыт соседней Финляндии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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елпидифор
2018-11-09 16:28:00
По- моему, все ясно.
1. Зачем во всем мире это нужно - понятно. Зачем в нашей стране, где производится больше оружия, чем построено цивильных туалетов в селениях - непонятно.
2. Кто и где будет перерабатывать это раздельный мусор - объясните мне, пожалуйста, сроки и место. И тогда я буду следовать этим законам, будучи уверен в разнице использования отходов по назначению, а не сваливания их в одно отхожее место.
3. Пока мне это не объяснят, я буду уверен в том, что это очередная компанейщина в рамках "указов" нашего президента, становящегося в отдельно взятой стране непререкаемым мыслителем, вершителем судеб мира и в дальнейшем - "вождем всех народов".
Кузнецов
2018-11-09 16:25:51
Для начала надо отключать воду в близлежащих к помойке домах, если мусор не будет разделён в контейнерах, а потом отключать электричество. Ввести в школах преподавание "разделение мусора" и обязательный ЭГЕ . Ну и конечно организовать международный фестиваль "Территория разделённого мусора".
Саныч
2018-11-09 16:04:38
Человек купил комнату в общаге. Найдите ему место для трех помойных ведер. Решите этот вопрос-думайте над решением раздельного сбора мусора.
Гость
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