Власти Карелии готовятся к введению налога для самозанятых

Власти Карелии по инициативе налоговой службы приступили к подготовке участия республики в эксперименте по применению специального режима налогообложения для самозянятых.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Она напомнила, что такой эксперимент с 1 января начался в четырех регионах России. Он продлится до конца года, Федеральное законодательство дает право властям других регионов принять участие в эксперименте.

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