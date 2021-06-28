Власти Карелии готовы продать аэродром частному инвестору для строительства нового аэропорта

Правительство Карелии включило в план приватизации заброшенный аэродром в Сегеже — его хочет купить владелец Сегежского ЦБК для строительства частного аэропорта.

Этот вопрос обсуждался на онлайн-заседании правительства.

В прогнозном плане приватизации указан такой объект, как «взлетная полоса» в Сегеже.

«Взлетная полоса — это важный шаг в рамках государственно-частного партнерства по возрождению аэропорта в Сегеже… Реализация этого проекта позволит достаточно серьезные самолеты принимать. Конечно для Сегежи, населения Карелии, это очень важно… Насколько я понимаю, наши инвесторы хотят сделать аэропорт доступным даже для среднемагистральных самолетов», — сказал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».