Власти Карелии готовы заплатить за «Обитель сердца Валаам»

Стали известны победители конкурсного отбора на предоставление субсидий их бюджета республики на книгоиздание.

Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление из регионального бюджета субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров на компенсацию части затрат на социально значимые проекты в сфере производства и выпуска книг. Об этом сообщили в Минкультуры Карелии.

По решению экспертной комиссии победителями отбора стали ООО ИД «Петропресс» с проектом «Обитель сердца Валаам» (размер субсидии составит 391 845, 24 руб.); ООО «Версо» с проектом «Три царства для Даши» И. Никитиной (размер субсидии составит 228 900 руб.); ООО «Версо» с проектом «Голомянное пламя» Д. Новикова (размер субсидии составит 379 254, 76 руб.).

Ранее сообщалось, знания о восьми веках православия в Карелии соберут в одной книге. Книгу посвятят 800-летию крещения карелов, которое отметят в 2027 году.