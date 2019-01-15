Власти Карелии хотят финансово поддержать собственников памятников архитектуры

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о финансовой поддержке за счет бюджета собственников объектов культурного наследия, чтобы компенсировать их расходы на восстановление таких зданий.

Согласно тексту документа, физическим и юридическим лицам, которые владеют объектами культурного наследия, предлагается компенсировать 50% расходов на проведение работ, связанных с восстановлением и сохранением памятников регионального значения.

Для собственников аварийных зданий размер компенсации предлагается увеличить до 70% от общего объема затрат.

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