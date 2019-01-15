Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:40, 15 Января 2019

Власти Карелии хотят финансово поддержать собственников памятников архитектуры

Загрузка...

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о финансовой поддержке за счет бюджета собственников объектов культурного наследия, чтобы компенсировать их расходы на восстановление таких зданий.

Согласно тексту документа, физическим и юридическим лицам, которые владеют объектами культурного наследия, предлагается компенсировать  50% расходов на проведение работ, связанных с восстановлением и сохранением памятников регионального значения.

Для собственников аварийных зданий размер компенсации предлагается увеличить до 70% от общего объема затрат.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-01-15 15:41:54
Народ - кормилец оплатит!
zanoza
2019-01-15 13:43:31
Хорошая схема по уводу бюджетных средств! Молодцы!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 6
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 5
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»