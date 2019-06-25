Власти Карелии хотят монетизировать социальные льготы

Правительство Карелии планирует отменить компенсации на оплату услуг ЖКХ, которые получают определенные категории граждан, и заменить их на фиксированные денежные выплаты.

При этом будут предусмотрены более жесткие условия получения выплат, связанные с трудовым стажем и величиной дохода некоторых льготников.

Это следует из проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", который поступил в парламент.

Планируется отменить компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения сельским врачам, педагогам, работникам социальной сферы и культуры.

Вместо этого сельским педагогам предложат ежемесячные выплаты в размере 3378 рублей, а всем остальным – 1428 рублей.

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