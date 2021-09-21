Власти Карелии инициируют строительство 4-полосных участков на «Коле» для снижения числа ДТП

Власти Карелии намерены обратиться в министерство транспорта России с просьбой принять незамедлительные меры по повышению безопасности трассы «Кола», где увеличилось число ДТП в 2021 году.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на координационном совещания по обеспечению правопорядка в республике.

По его мнению, необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт и переустройство трассы, в том числе, на строительство четырехполосных дорог на самых аварийных участках.

Кроме того, губернатор считает, что снизить аварийность поможет установка приборов, имитирующих проблесковые маячки патрульной машины, и передвижных комплексов контроля за скоростью.

Как сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин, Упрдор «Кола» планирует установить на трех участках трассы ограждения для предотвращения выезда на встречную полосу.