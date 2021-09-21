Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Власти Карелии инициируют строительство 4-полосных участков на «Коле» для снижения числа ДТП

Новости. Общество
10:14, 27 Сентября 2021
фото: © TINAOMOS.NEWS

Новости партнеров

Власти Карелии намерены обратиться в министерство транспорта России с просьбой принять незамедлительные меры по повышению безопасности трассы «Кола», где увеличилось число ДТП в 2021 году.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на координационном совещания по обеспечению правопорядка в республике.

По его мнению, необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт и переустройство трассы, в том числе, на строительство четырехполосных дорог на самых аварийных участках.

Кроме того, губернатор считает, что снизить аварийность поможет установка приборов, имитирующих проблесковые маячки патрульной машины, и передвижных комплексов контроля за скоростью.

Как сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи  Карелии Сергей Щебекин, Упрдор «Кола» планирует установить на трех участках трассы ограждения для предотвращения выезда на встречную полосу.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-09-27 12:31:47
Да неужели так вот возьмут и обратятся?! Не устрашатся!
По правде, всё ограничится десятком-другим дополнительных знаков и камер. Т.е. банальным сбором денег в бюджет. На федеральных планах никак не отразится.
stranger
2021-09-27 11:55:36
Предполагаю, правильная власть - это та, которую не слышно и не видно, за то уровень жизни и комфорт среды проживания всех граждан с каждым годом возрастает, а не на оборот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

Чтиво

Сегодня 12:08
Без политики
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
Пандемия, ударившая по бизнесу еще в прошлом году, одновременно открыла перед ним новые возможности.
На острие офтальмологии
24.09.2021 10:00
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»