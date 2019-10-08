Власти Карелии начнут выдавать врачам на селе по миллиону с 2020 года

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По поручению Артура Парфенчикова правительством республики проработан вопрос строительства жилья для молодых специалистов-медиков на селе, сообщили в Минздраве Карелии.
Действующее законодательство Карелии предусматривает возможность внеочередного получения земельных участков молодым специалистам в сельских населенных пунктах. Правительством предусмотрено включение в законопроект категории работников медицинской сферы.
Министерством здравоохранения в мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики Карелия медицинскими кадрами" включено предоставление дополнительной выплаты в размере 1 миллиона рублей врачам в сельской местности.
Действие указанных положений предполагается с 2020 года.
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