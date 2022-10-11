Власти Карелии наградят деньгами призеров чемпионата «Абилимпикс»

Три карельских участника завоевали награды на соревнованиях по профмастерству среди людей с особенностями здоровья.
Три жителя Карелии завоевали награды на соревнованиях по профмастерству среди людей с особенностями здоровья.
Серебро взяла Александра Плотникова, компетенция «Предпринимательство» и Руслан Татаранович, «Сварочные технологии». Бронза – у Никиты Гарцунова, «Сварочные технологии».
Александра Плотникова руководит творческой мастерской «Каракули» в Кондопоге. Никита Гарцунов учится в петрозаводской школе № 14, Руслан Татаранович – в автотранспортном техникуме, сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
По его словам, победителям чемпионата вручат денежные премии. Александра и Руслан получат по 30 тысяч рублей, Никита – 15 тысяч. Также глава республики пообещал поощрить и их наставников.
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