Власти Карелии наградят деньгами призеров чемпионата «Абилимпикс»

Три карельских участника завоевали награды на соревнованиях по профмастерству среди людей с особенностями здоровья.

Три жителя Карелии завоевали награды на соревнованиях по профмастерству среди людей с особенностями здоровья.



Серебро взяла Александра Плотникова, компетенция «Предпринимательство» и Руслан Татаранович, «Сварочные технологии». Бронза – у Никиты Гарцунова, «Сварочные технологии».



Александра Плотникова руководит творческой мастерской «Каракули» в Кондопоге. Никита Гарцунов учится в петрозаводской школе № 14, Руслан Татаранович – в автотранспортном техникуме, сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.



По его словам, победителям чемпионата вручат денежные премии. Александра и Руслан получат по 30 тысяч рублей, Никита – 15 тысяч. Также глава республики пообещал поощрить и их наставников.