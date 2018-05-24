Власти Карелии намерены добиться наказания для энергетиков за массовые отключения электричества в районах

Госкомитет по жилищному и дорожному надзору Карелии намерен довести до конца рассмотрение административных дел в отношении МРСК Северо-Запада, возбужденных после массовых отключений электроэнергии в декабре прошлого года.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" заместитель руководителя госкомитета Александр Федоричев. По его словам, в материалах дел перечислен 21 населенный пункт, оставшийся без электроснабжения на период более 24 часов.

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