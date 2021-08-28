Реклама
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам в Петрозаводске – найти легко
27.08.2021 17:03
Жители Лоухского района принимают важные решения для сохранения своей уникальной истории (ВИДЕО)
27.08.2021 13:50

Власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска

Новости. Экономика
10:07, 31 Августа 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Новости партнеров

Республиканское правительство рассчитывает получить от этого до полумиллиона рублей дополнительных доходов в консолидированный бюджет региона.

В 2022-2023 годах республиканские власти намерены упразднить пониженные ставки по налогу на имущество для городского наземного электрического транспорта. Нетрудно догадаться, что речь идет о петрозаводских троллейбусах, поскольку другого «городского наземного электрического транспорта» в Карелии нет.

Как следует из утвержденного правительством республики плана по отмене налоговых расходов, установленных карельским законом о налогах и сборах, ликвидация этой налоговой льготы для муниципального предприятия «Городской транспорт» позволит получить в консолидированный бюджет республики в 2022 году 390 тысяч рублей, а в 2023 – 130 тысяч.

Какие еще налоговые льготы планируется отменить в Карелии, читайте в статье «Бюджетный эффект – чисто символический».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-31 13:29:07
10 дней не пью Потому и мир какой то серый и невзрачный
Танюша
2021-08-31 13:04:22
" ....позволит получить ..."
И окончательно развалит городской транспоррт , превратив ПТЗ в захолустный районный центр .
Эндшпиль
2021-08-31 12:56:42
Чуваки в троллейбусах не ездют, исключительно в чепчиках в служебных автомобилях.
David.
2021-08-31 12:41:35
А есть альтернатива? Какая власть- такой и городской транспорт!
Успешный
2021-08-31 12:21:19
Если вечно недовольные местечковые нытики визжат, значит правительство всё делает правильно. Народная примета.
Вася
2021-08-31 12:06:01
докупить ещё один туалетный ёршик :)))
реалист
2021-08-31 12:01:53
Как вообще можно этих уродов выпускать на улицы - гнилые, ржавые, облезлые, страшные.. Некоторые экземпляры, вообще непонятно как ещё двигаются. Какой там комфорт и безопасность, едет главное. Глаза то есть у властей - прекратите позорить город
Сергей
2021-08-31 11:55:13
Дебит с кредитом свести , в Москву доложить , а на остальное властям наплевать , временщики .
Leopol'd
2021-08-31 12:47:48
Сергей, +1
David.
2021-08-31 11:39:37
Какие могут быть налоги у наиважнейшего городского предприятия? Это единственный вид общественного транспорта в городе на котором хоть как-то можно перемещаться. Руки прочь от троллейбуса!
Вася
2021-08-31 12:09:34
David., как пенсионер получишь 10 тыров.
Живой ещё
2021-08-31 11:19:27
Опять возня с троллейбусами....!?!
Ну смешно уже...
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

Сегодня 12:11
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Право на отдых
Сегодня 12:10
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
Сегодня 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:16
Без политики
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
В Офтальмологическом центре Карелии установлен немецкий эксимерный лазер последнего поколения - флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
Исконно русский продукт с карельской «изюминкой»
27.08.2021 11:34
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»