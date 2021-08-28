Власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска

Республиканское правительство рассчитывает получить от этого до полумиллиона рублей дополнительных доходов в консолидированный бюджет региона.

В 2022-2023 годах республиканские власти намерены упразднить пониженные ставки по налогу на имущество для городского наземного электрического транспорта. Нетрудно догадаться, что речь идет о петрозаводских троллейбусах, поскольку другого «городского наземного электрического транспорта» в Карелии нет.

Как следует из утвержденного правительством республики плана по отмене налоговых расходов, установленных карельским законом о налогах и сборах, ликвидация этой налоговой льготы для муниципального предприятия «Городской транспорт» позволит получить в консолидированный бюджет республики в 2022 году 390 тысяч рублей, а в 2023 – 130 тысяч.

Какие еще налоговые льготы планируется отменить в Карелии, читайте в статье «Бюджетный эффект – чисто символический».