Власти Карелии намерены выделить деньги 10 домам культуры

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал учреждения, которые могут получить финансовую поддержку в следующем году.

Республиканские власти намерены предусмотреть в следующем году по итогам конкурсного отбора субсидии на укрепление материально-технической базы десяти домов культуры. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

Речь идет о следующих учреждениях: этнокультурный центр «Киелен кирью» (Пряжинский район); культурно-досуговый центр Найстенъярви (Суоярвский район); Шокшинский Дом культуры (Прионежский район); Лоухский Дом культуры; Культурно-спортивный комплекс «Aлавойне» (Олонецкий район); Сегежский районный центр культуры и досуга; МУ культуры и спорта «Радуга» (Питкярантский район); Дом народного творчества поселка Салми (Питкярантский район); Районный культурно-досуговый центр (г. Пудож); Савиновский клуб (Пряжинский район).

Сообщается, что сумма с учетом федерального и республиканского финансирования составит более 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году проведен ремонт и укреплена материально-техническая база в 14 домах культуры Карелии.