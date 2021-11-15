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Власти Карелии намерены выделить деньги 10 домам культуры

Новости. Общество
15:14, 10 Декабря 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал учреждения, которые могут получить финансовую поддержку в следующем году.

Республиканские власти намерены предусмотреть в следующем году по итогам конкурсного отбора субсидии на укрепление материально-технической базы десяти домов культуры. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

Речь идет о следующих учреждениях: этнокультурный центр «Киелен кирью» (Пряжинский район); культурно-досуговый центр Найстенъярви (Суоярвский район); Шокшинский Дом культуры (Прионежский район); Лоухский Дом культуры; Культурно-спортивный комплекс «Aлавойне» (Олонецкий район); Сегежский районный центр культуры и досуга; МУ культуры и спорта «Радуга» (Питкярантский район); Дом народного творчества поселка Салми (Питкярантский район); Районный культурно-досуговый центр (г. Пудож); Савиновский клуб (Пряжинский район).

Сообщается, что сумма с учетом федерального и республиканского финансирования составит более 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году проведен ремонт и укреплена материально-техническая база в 14 домах культуры Карелии.

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Комментарии

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Вася
2021-12-10 15:38:15
Верните нам будущее
кир
2021-12-10 15:27:57
Благодаря московским деньгам. :) Сами - нищета.
Гость
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