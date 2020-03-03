Власти Карелии направят неосвоенные по нацпроектам деньги на расселение аварийного жилья

К началу года регион не освоил 902,8 млн рублей, выделенных на нацпроекты в 2019 году.

Власти Карелии перераспределят деньги, неосвоенные в 2019 году по направлениям национальных проектов, на объекты строительства, в том числе новых домов для расселения людей из аварийных домов, пишет ТАСС.

"Средства, которые не удалось освоить в минувшем году, планируется направить в 2020 году на объекты строительства, которые рассчитаны на несколько лет. В том числе это касается и расселения из аварийного жилищного фонда", – сказал Артур Парфенчиков на совещании, посвященном исполнению национальных проектов в регионе, под председательством полпреда президента РФ в Северо-Западном округе Александра Гуцана.

Как уточнили в региональном Министерстве финансов, к началу 2020 года Карелия не освоила 14% федеральных средств, выделенных на национальные проекты в 2019 году, или 902,8 млн рублей.

По словам главы Карелии, причиной неполного выполнения планов национальных проектов в ряде случаев стали недобросовестные подрядчики, работавшие на объектах медленно или на низком уровне, из-за чего с ними пришлось расторгнуть контракты.

Глава республики также отметил, что неполное освоение денег напрямую не повлияет на достижение целевых показателей национальных проектов в Карелии.