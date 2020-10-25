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Названы причины, по которым будут изымать землю у неэффективных собственников в Карелии

Новости. Общество
14:22, 26 Октября 2020
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Власти Карелии намерены применить нормы законодательства, позволяющие забирать сельскохозяйственные земли у собственников, которые используют участки не по назначению.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Их надо изымать в установленном порядке, есть процедура. Она, конечно, достаточно длительная, но мы вместе с надзорными органами, с прокуратурой, с органами местного самоуправления сейчас этой работой занимаемся…Мы знаем, что через два-три года мы эту землю заберем, а может быть и раньше", - сказал глава республики.

По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Янины Свидской, критерии неэффективного использования законодательно не определены – необходимые нормы еще только разрабатываются - но имеется судебная практика.

На каком основании собираются изымать земли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-26 16:12:28
Может начать с куска набережной, что выделен под строительство резиденции патриарха и строительство очередной церкви?
Гость
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