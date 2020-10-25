Названы причины, по которым будут изымать землю у неэффективных собственников в Карелии

Власти Карелии намерены применить нормы законодательства, позволяющие забирать сельскохозяйственные земли у собственников, которые используют участки не по назначению.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Их надо изымать в установленном порядке, есть процедура. Она, конечно, достаточно длительная, но мы вместе с надзорными органами, с прокуратурой, с органами местного самоуправления сейчас этой работой занимаемся…Мы знаем, что через два-три года мы эту землю заберем, а может быть и раньше", - сказал глава республики.

По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Янины Свидской, критерии неэффективного использования законодательно не определены – необходимые нормы еще только разрабатываются - но имеется судебная практика.

На каком основании собираются изымать земли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".